恐懼、愧疚感長期侵擾 美佛州槍擊案19歲倖存者自盡

2019-03-23 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕去年2月，美國佛州道格拉斯高中發生大規模槍擊案，造成17名學生和教職人員遇害，另有多人受傷，為美國歷史上死傷最嚴重的高中槍擊事件。然而，其中一名倖存者長期因愧疚感痛苦不堪，最終在17日自盡，得年19歲。

綜合外媒報導，艾洛（Sydney Aiello）的母親卡菈表示，艾洛在槍擊案中逃過一劫，可是她的一名親密朋友卻在事件中不幸喪命。事後，原本性格活潑開朗的艾洛，開始備受恐懼感和愧疚感侵擾，變得害怕上課及容易陷入悲傷情緒，到了今年，她被確診為創傷後壓力症候群（PTSD），而直到自殺前，她都未向他人尋求協助。

報導指出，艾洛的悲劇是一個令人痛苦的警訊，當世人的目光轉向其他重大事件時，那些創傷依然長時間且安靜地影響青少年的心靈。卡菈說：「這是一個重要的時刻，希望這個故事可以讓每個人對需要幫助的人伸出援手。」

據了解，為了幫助艾洛遺屬負擔葬禮費用，目前有人在眾籌網站「GoFundMe」上發起捐款行動。

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