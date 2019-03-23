就愛老男人！21歲正妹無懼阿公心臟病 「天天做」拚生子

2019-03-23 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞21歲正妹諾維可（Milijana Bogdanovic），無法自拔地愛上她的74歲鄰居阿公波席克（Milojko 'Mikan' Bozic），諾維可甚至大方地說，「我們幾乎天天做愛，波席克就像個年輕人一樣，不需要靠威而鋼」。

諾維可說，「在我眼裡波席克太完美了，我不在乎別人怎麼想，我從小就認識波席克，波席克以前有次生病時，我和鄰居一起去輪流照顧他，就在那時候萌芽了我們的愛情。」諾維可說，波席克的外表非常吸引她，因為她一直以來都偏好老男人，不喜歡年輕人。

波席克在去年12月曾動過心臟手術，不過這無法阻止他們倆「做人」，諾維可說，他們幾乎天天都做愛，看不出來有什麼問題，波席克也不需要依靠威而鋼，只是由於波席克動過心臟手術，「上床時必須放輕鬆。」

諾維可說，她唯一的遺憾是，父母不能接受她的選擇，不過他們仍然決定計畫在9月7日舉辦婚禮，共組家庭。

波席克說，他從小看著諾維可長大，但他從來沒有想過會這樣發展，也很驚訝會在這個年紀再次找到愛情。波席克說，「我被諾維可的善良和美麗吸引，當然誰不喜歡年輕？年輕人在接吻和其他事上都更性感」。

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