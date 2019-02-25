只能感嘆！21歲女售初夜 傳日本政客4188萬元得標

2019-02-25 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕印尼1名21歲女子近期內在網路上引發話題，她透過伴遊網站「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）販賣初夜，最終以120萬歐元（約台幣4188萬元）的價格，被來自日本東京的政治家得標，網友們看到她的容貌，對該名日本政客感嘆「祝你好運」。

印尼21歲的菲拉（Fela）會說英語，身高160公分，體重53公斤，擁有棕色眼睛與黑色長髮，全身沒有刺青也標榜從未隆乳的「天然乳房」，令香港房地產大亨與印度孟買演員相當心動，分別開出100萬與60萬歐元（約台幣3492萬元與2095萬元）的價碼想要突破她的處女膜，但最終被日本政治家用120萬歐元買下初夜權。

菲拉表示，買方聲稱願意與她結婚，並提供每月2萬歐元（約台幣69萬元）做為經濟支持，她解釋販售初夜的原因，「我想要更好的生活，在經濟上幫助我的父母，我並非出身自富裕家庭，但渴望獨立生活，並替父母買棟房子，此外，自己不想把初夜獻給隨便的男子」。

有些毒舌網友看見菲拉的容貌後，都這個得標價格「太不科學」，紛紛質疑這個初夜標售真實性，還留言指出「以為你林森北哦？不不，看起來像華西街」、「錢多也不是這樣花」、「應該拿去驗眼睛吧」、「來台灣1300」、「台灣8+9妹要是知道初夜這麼值錢，絕對會後悔翹課跟只會抬轎子的小混混亂幹還沒錢」。

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「灰姑娘伴游」網站

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