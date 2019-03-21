超驚悚！家裡抓出45條響尾蛇 屋主傻眼

美國德州一名男子日前在住家發現有蛇出沒而通報捕蛇業者。（圖擷取自「Big Country Snake Removal」臉書）

2019-03-21 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！美國德州一名男子日前在住家發現有蛇出沒而通報捕蛇業者，不料捕蛇人員到場後，竟在他家中發現響尾蛇巢穴，並總共捕獲了45條蛇，也讓這名男子當場看傻。

綜合外媒報導，該名男屋主發現住家發現有蛇出沒，因此致電抓蛇公司「Big Country Snake Removal」請求協助，抓蛇公司派員前往查看後，發現房屋下藏有響尾蛇的巢穴，因此展開了搜捕大作戰，最後共計抓到了45條響尾蛇。

捕蛇業者納森（Nathan Hawkins）表示，最近天氣漸漸暖活，蛇群活動日益頻繁，因為原本在住宅附近的棲息地遭到破壞，蛇群為了覓食、繁殖而誤入人類的生活環境，才會讓不少民眾都在自家後院看到蛇類出沒。

「Big Country Snake Removal」也把這段影片發布在臉書粉專上，不到3日已有116萬多次觀看、12000多次分享與近3000則留言。網友看完影片後嚇傻表示「天哪，太恐怖了」、「在我家我一定瘋掉」、「到底為甚麼可以有這麼多蛇」、「他都沒發現嗎」？

相關影音請見「Big Country Snake Removal」臉書

美國德州一名男子日前在住家發現有蛇出沒而通報捕蛇業者，不料捕蛇人員到場後，竟在他家中發現響尾蛇巢穴，並總共捕獲了45條蛇。（圖擷取自「Big Country Snake Removal」臉書）

抓蛇公司派員前往查看後，發現房屋下藏有響尾蛇的巢穴。（圖擷取自「Big Country Snake Removal」臉書）

抓蛇公司派員前往查看後，發現房屋下藏有響尾蛇的巢穴。（圖擷取自「Big Country Snake Removal」臉書）

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