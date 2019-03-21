跟死人賭氣？川普怒批已故參議員麥肯 給他國葬卻沒道謝

2019-03-21 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨重量級參議員麥肯（John McCain）去年8月癌逝，享壽81歲，包含布希及歐巴馬在內的前總統都出席其葬禮，發表感性悼詞，但現任總統川普卻未獲邀出席，儘管已逝世半年餘，但川普近日仍一再公開批評麥肯。

綜合外媒報導，向來友台的共和黨資深參議員麥肯（John McCain），去年8月病逝，其身後告別詞，呼籲同胞勿將愛國情操與「部族對立」混為一談，要相信「彼此的共同點始終遠遠超過我們的歧見」，被認為是在暗批川普，同時也抨擊美墨長城政策，家屬未邀請川普送麥肯最後一程。

與麥肯結有夙怨的川普，在對方離世後，仍不放下怨恨，日前與巴西總統會晤時，在白宮向記者表示：「我從來都不是麥肯的粉絲，以後也不會。」在當地時間20日訪問一間工廠時，再度怒批麥肯。

川普表示，身為總統，不得不批准一個麥肯想要的國葬禮遇，而他也覺得無所謂，但「我連一句謝謝都沒有得到」，川普還搬出麥肯在小布希政府時期，大力推動中東戰事，消耗美國廣大財力與軍人的犧牲，「他不是我喜歡的那種人，但有些人就是喜歡他」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/