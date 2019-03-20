超狂戰鬥民族！ 「呼巴掌大賽」冠軍 一擊放倒對手

莫斯基（右）一巴掌就把白衣男拍飛，最後贏得冠軍。（圖擷自 HTB 推特）

2019-03-20 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯真不愧是戰鬥民族，連日常的比賽也少不了肉搏，日前在西伯利亞有場「呼巴掌大賽」，參賽者互相掌摑，誰先被擊倒或是投降，就會被淘汰，只要擊倒所有的參加者，就可以成為王者。

綜合外媒報導，這場比賽在西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）地區舉辦，比賽規則限制只能互相掌摑，不能用拳頭、拳套、指虎等武器，也不能攻擊臉頰以外的部位，被擊倒或是投降就判定輸了。

從《HTB》推特的影片中可見，第一局時白衣男子率先進攻，但大鬍子卻不受影響，接著大鬍子一巴掌讓白衣男往後飛，在第二局時，白衣男的攻擊仍然沒有效果，接著大鬍子蓄力一擊，讓白衣男抓著講台往後倒，在工作人員的保護下才沒直接倒地，裁判也表示比賽勝負已分。

據了解，這場比賽的冠軍就是影片中的大鬍子，名為莫斯基（Vasily Kamotsky），他戰勝了所有對手並贏得3萬盧布（約新台幣1萬4500元）冠軍獎金。

В Красноярске провели чемпионат по мужским пощечинам. Некоторые лупили соперников так, что те не могли удержаться на ногах. Победителем стал Василий Камоцкий, за тяжелую руку он получил 30 тысяч рублей. Щеку ему лучше не подставлять… pic.twitter.com/xdBNJCKrKf — НТВ （@ntvru） March 19, 2019

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