超狂戰鬥民族！ 「呼巴掌大賽」冠軍 一擊放倒對手

莫斯基（右）一巴掌就把白衣男拍飛，最後贏得冠軍。（圖擷自 HTB 推特）

莫斯基（右）一巴掌就把白衣男拍飛，最後贏得冠軍。（圖擷自 HTB 推特）

2019-03-20 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯真不愧是戰鬥民族，連日常的比賽也少不了肉搏，日前在西伯利亞有場「呼巴掌大賽」，參賽者互相掌摑，誰先被擊倒或是投降，就會被淘汰，只要擊倒所有的參加者，就可以成為王者。

綜合外媒報導，這場比賽在西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）地區舉辦，比賽規則限制只能互相掌摑，不能用拳頭、拳套、指虎等武器，也不能攻擊臉頰以外的部位，被擊倒或是投降就判定輸了。

從《HTB》推特的影片中可見，第一局時白衣男子率先進攻，但大鬍子卻不受影響，接著大鬍子一巴掌讓白衣男往後飛，在第二局時，白衣男的攻擊仍然沒有效果，接著大鬍子蓄力一擊，讓白衣男抓著講台往後倒，在工作人員的保護下才沒直接倒地，裁判也表示比賽勝負已分。

據了解，這場比賽的冠軍就是影片中的大鬍子，名為莫斯基（Vasily Kamotsky），他戰勝了所有對手並贏得3萬盧布（約新台幣1萬4500元）冠軍獎金。

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