相信911事件「美國自己幹的」？專家憂陰謀論釀負面影響

2019-03-20 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕去年一項英國民調結果顯示，高達60%的英國人至少相信一種陰謀論，如911事件是美國「自導自演」、全球暖化是「騙局」等。有2名心理學專家近日在外媒刊登專文表示，在現代科技的幫助下，陰謀論在網路找到歸宿，但陰謀論恐怕會對人們造成一系列負面影響。

英國史丹福郡大學心理學高級講師喬利（Daniel Jolley）、英國肯特大學道格拉斯（Karen Douglas）15日在澳洲媒體《The Conversation》聯合刊登專文指出，陰謀論經常錯誤地指責少數群體幹壞事，比如猶太人密謀統治世界，金融巨鱷索羅斯是這場巨大全球陰謀的策劃者；全球暖化是中國人幹的，目的是讓美國製造業喪失競爭力等。

2人指出，他們透過3項實驗研究陰謀論對人們可能造成的影響，結果令人擔憂。2人認為，陰謀論助長了對被指控「密謀」做某些壞事的少數群體的偏見，比如他們對100多名實驗對象提供關於猶太人密謀統治世界的閱讀材料，讀過相關陰謀故事的人更易於相信關於猶太人的陰謀論，並表現出反猶太主義，不願再投票給猶太人。

此外，更令人擔憂的是，關於一個群體的陰謀論，還可能影響人們對其他完全不相關群體的感情，亦即當人們對一個群體的態度受到陰謀論影響時，這些消極的態度似乎會轉移到其他群體去。

2位專家指出，研究發現，陰謀論會對人們產生一系列負面後果，接觸陰謀論恐使人們降低投票的意願、降低減少碳足跡的意圖、降低讓孩子們接種疫苗的打算，甚至使人們更易於從事日常犯罪行為。

2人呼籲，應該遏止陰謀論對人們的影響，建議平常人們可以更加分析性地思考、接觸事實資訊。此外，受教育程度越高，越不太可能相信陰謀論。

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