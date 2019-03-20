凌友詩當年堅定反共 港舊識：是什麼驅使她拋棄良知？

2019-03-20 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣出生、17歲移居香港的台籍中國政協委員凌友詩，日前在中國兩會上，用高八度的語調對中國歌功頌德，不少人看到畫面都傻眼，凌友詩過去的舊識、香港自由撰稿人吳月寧今天投書香港《蘋果》，感嘆過去凌友詩在六四事件時勇敢批評中共，現在的樣子令他難以接受。

吳月寧今天投書香港《蘋果》表示，1989年六四事件爆發後，當年在香港理工學院任教中文的凌友詩勇敢站出來聲援中國北京的學生，相當積極的參與，當時負責許多中文方面的文書宣傳。

吳月寧回憶，當時凌友詩給他的印象，是正直敢言、熱愛民主的年青知識分子，「每談到中共多年來在國內的倒行逆施，無不表現得義憤填胸，有時更情不自禁地痛駡中共，反共的情操溢於言表。」

吳寫道，當年7月他離開理工學院，但仍與凌保持聯絡，後來凌進入港大修讀政治博士課程；凌也參加六四20週年紀念活動，當時凌對吳說，雖然拿了博士學位，但仍難以找工作，因此加入港府中央政策組工作，吳當時認為這是她的個人選擇。

直到看完日前在兩會上的發言後，吳月寧感嘆「凌友詩的改變一時令我難以接受，是什麼驅使她拋棄良知，甘心被中共利用作為統戰工具？是金錢、權力或虛名嗎？假如她有機會看到這篇文章，希望她可以給我一個回應。」

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