康橋學生遭撞腦壓暫時穩定 台大醫：至少還要觀察一週

15歲顏姓學生參加康橋國際學校單車環台活動時遭遇逆向車輛撞擊重傷，目前轉院至台大醫院治療，台大醫療團隊表示，患者腦壓目前穩定，但仍處於高度觀察期，至少需密切追蹤一週。 （記者邱芷柔攝）

2025/04/23 16:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕15歲顏姓學生參加康橋國際學校單車環台活動時遭遇逆向車輛撞擊重傷，目前轉院至台大醫院治療，台大醫療團隊表示，患者腦壓目前穩定，但仍處於高度觀察期，至少需密切追蹤一週，後續是否需開刀仍待進一步判斷，醫師強調，腦部穩定是目前首要任務。

這起車禍發生在昨22日上午，新北市康橋國際學校約30名師生騎單車行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭一輛逆向自小客車迎面撞上，造成7名學生受傷，其中顏姓男學生傷勢最重，一度命危，經彰化基督教醫院搶救後恢復清醒，今由家屬轉送至台大醫院進一步治療。

請繼續往下閱讀...

台大醫院外科部副主任王國川表示，學生送到台大後，團隊第一時間進行意識狀況、瞳孔反應與影像學等評估，透過腦壓監測器，目前顱內壓穩定，但是否需要手術，仍須視後續電腦斷層檢查與病況變化決定。

王國川提到，雖然患者還年輕，整體恢復潛力相對較好，但現階段仍不能過早判斷病情走向，他強調，腦部是最關鍵的部分，必須先穩定這一塊，其他傷勢才能陸續處理。

台大醫務秘書陳彥元也提到，除了醫療照護，學生未來可能面臨長期復健及心理支持需求，尤其臉部有外傷，醫療團隊也會協助他逐步回到原本的生活與學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法