港鐵列車相撞出軌 用人手扶正40噸車頭

2019-03-20 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕港鐵本月18日發生40年來首次列車相撞事故，經連日搶修後，涉事列車已全部移離主行車線，荃灣線全線今早回復正常，但是，在修復過程中，卻出現40噸重的車頭，竟是用人手扶正，讓它回到路軌上。

綜合港媒報導，本月18日，港鐵一列金鐘往中環列車，攔腰撞向中環往金鐘列車，前一列列車出軌，後者車廂嚴重損毀，經過搶修，被撞列車被分開，騰出空間處理車頭出軌列車，昨晚約11點，工程人員終於成功將相撞出軌的車頭扶正，放回路軌，再行拖離。

據報導，這個出軌車頭約40噸重，消防等相關的搶救及工程人員，利用兩個重型油壓千斤頂及氣壂千斤頂，花了6小時，將車廂吊起來，再由人手逐寸移正到路軌上。

由於這次的港鐵列車對撞，引發對港鐵行車系統安全質疑，香港各相關單位都投入調查，港鐵主席馬時亨表示，港鐵會暫停荃灣線及東鐵線信號系統測試，直至證實所有測試都安全、成功並獲政府批准後，才讓新系統營運。

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