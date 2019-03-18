如爆炸現場...測試新系統出包 港鐵列車凌晨重大車禍

2019-03-18 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵荃灣線中環站今天凌晨3點多，列車進行新系統測試時，突然竟發生兩列車擦撞意外，衝擊力太強導致車廂嚴重毀損，港媒稱現場「宛如爆炸現場」，事故造成一名列車長腳受傷送醫，所幸沒有大礙。

綜合港媒報導，港鐵今凌晨進行新系統測試，3點多在荃灣線中環站發生擦撞事故，曝光的照片顯示，一輛列車嚴重毀損，車廂座位飛脫、扶手跌落，車門變形，港媒形容猶如爆炸現場。

針對媒體原本報導兩列車為對撞，港鐵車務營運總管鄭群興表示，兩列車在中環站一個「鉸剪口位」擦到，並非迎頭相撞，當時列車向不同方向行駛，目前初步判斷列車不是因為出軌而碰撞。

鄭群興表示，由於列車行駛期間不能將毀損車輛拖回車廠，最快今晚才能將移動，因此今天中環站列車服務需要暫停。

由於事故突如其來，且中環站又是大站，不少香港市民到中環站才得知此事，批評港鐵告知不清楚。港鐵則表示，荃灣線往中環站的乘客，可於金鐘站轉乘港島線往中環站。

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