世界末日？外星人？ 阿布達比天空奇景好驚艷

2019-03-19 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕國外有名氣象學家近日（Ebrahim Al Jarwan）在Twitter發布一則影片，內容為阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）首都阿布達比的天空，於當地時間16日出現美麗奇景，看上去就像是投擲石子出現的湖中漣漪，有網友更聯想這番奇景就像是外星人的飛碟，漂浮在空中觀察人類。

綜合外媒報導，氣象學家易卜拉在Twitter發布了這段紀錄奇怪景象的影片，並指這種稀有而美麗的現像被稱為「穿洞雲」。只見當時天空有如被投擲石子後，出現湖面漣漪。不可思議的景象，讓網友紛紛留言讚嘆「天上的神投石入湖」、「這可能是外星人入侵的證據」、「是世界末日的先兆」、「天堂的池子」。

據天文學家指出，這番奇景名為「雨幡洞雲」（Fallstreak Hole），也可稱「穿洞雲」，發生的原因是雲層中的部分水滴凍結形成「冰晶體」，並從雲層中掉下來，讓雲層出現1個洞而形成的奇景。

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