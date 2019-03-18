英百年懸案破解？ DNA證「開膛手傑克」是波蘭理髮師

2019-03-18 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國1888年時曾發生一件世紀懸案，當時綽號「開膛手傑克」的連環殺手在倫敦殘殺5名性工作者，多年來真實身分成謎，不過，科學家近期在受害者披肩上發現殘留的血跡和精液，經技術分析後得知，真兇可能是一名波蘭理髮師。

綜合外媒報導，科學家在其中一名受害女子凱薩琳（Catherine Eddowes）的絲綢披肩上發現血液和精液，經DNA檢測後，得知2組基因，分別是凱薩琳及一名當年23歲的波蘭理髮師寇斯敏斯基（Aron Kosminski），因此推斷寇斯敏斯基就是兇手。

報導指出，其實在2014年時，就有懷疑真兇是寇斯敏斯基的說法，不過當時由於沒有具體物證，因此未被外界採信。這次科學家透過技術分析，在發現其DNA與寇斯敏斯基的後代相符後，這項推論才重新被外界重視。

據了解，寇斯敏斯基在1881年隨家人移居英國，1891年因精神病送入療養院，最後在1899年因腿部細菌改染死亡。然而，儘管DNA結果相互符合，仍有人質疑披肩經過百年，早被其他物質汙染，質疑可信度。不過，基因鑑識專家盧安蘭（Jari Louhelainen）表示，這項遺物已經是現今所能找到，唯一與謀殺案有關的具體物證。

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