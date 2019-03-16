44歲影帝魅力不減！歷任女友竟然都不超過25歲

2019-03-16 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕44歲好萊塢影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）魅力不因步入中年而減少，情史豐富程度更招來「名模收集王」封號；有網友幫他製作「前女友圖表」，比較交往期間影帝與女方的年紀，發現隨著男方年紀持續增長，歷任女友年紀卻都保持在25歲以下，令網友們目瞪口呆。

綜合媒體報導，網友TrustLittleBrother在《Reddit》上po出一張圖表，條列出李奧納多交往過的8名女模和演員，發現這些女性與影帝交往期間都沒有超過25歲。

圖表中顯示，1999年24歲的李奧納多和當時18歲的巴西模特兒吉賽兒交往，是情史中年紀最小的女友；影帝35歲、40歲、42歲時的女友以色列模特兒芭兒拉法莉（Bar Refaeli）、美國模特兒凱莉羅巴克（Kelly Rohrbach）、丹麥模特兒妮娜（Nina Agdal）則是25歲，達到表裡「年紀」欄的最高上限。

除了上述女性，美國演員布蕾克（Blake Lively）、美國模特兒艾琳（Erin Heatherton）、德國模特兒托妮加恩（Toni Garrn）以及現任女友阿根廷模特兒卡蜜拉（Camila Morrone）都在表上。

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