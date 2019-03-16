世界上最大的監獄 加沙城被稱為人才的墓地

2019-03-16 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕加沙被稱作「世界上最大的監獄」，因伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），而遭到封鎖，人民長期受困於此。《衛報》近日於YouTube上傳一段影片，名為「受困於加沙：從未離開過的說唱歌手生活」。

據《衛報》報導，沿著以色列沿海高速公路向南行進，沒有任何指標，唯一的暗示，是天空中的白色監視汽球，為以色列軍隊提供了24小時的飛地俯視圖，這個地區是加沙，人口約有200萬人，主要由巴勒斯坦人聚居，被稱作「世界上最大的監獄」，因為哈馬斯，以色列和埃及實施陸地、海上和空中的封鎖，人民對生活沒有真正的控制權，長期受困於此。

哈馬斯製造許多自殺性爆炸事件，不時從加沙向以色列境內居民區發射火箭彈，被以色列和西方國家視為恐怖組織並試圖加以取締。加沙的居民生活得非常困難，面對戰爭夾在以色列和加沙統治者哈馬斯間，以及巴勒斯坦各派之間的內耗，加沙的青年失業率超過70％，醫療體系已經崩潰，人們飲用有毒水並面臨無情停電的社會。

《衛報》找上來自加沙城22歲的說唱歌手哈立德·奈拉布（Khaled al-Nairab），以「一個從未離開過加沙的說唱歌手生活」為主題拍攝一段影片，哈立德稱加沙為「人才的墓地」，生活受到拘束，毫無自由可言，哈立德曾想藉由歌曲表示對加沙問題的不滿，但是哈馬斯幾乎沒有給予批評聲音的空間，而且嚴格的伊斯蘭主義意識形態很少允許舉行公開音樂會。

哈立德的朋友嘗試過利用地下隧道潛逃到埃及，後來被摧毀，只好付錢給走私者乘船到歐洲。但這些對他而言，風險實在太大了，但他也理解為什麼人們願意付出這麼大的代價逃離。

影片連結:

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