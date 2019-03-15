以色列報復空襲加薩走廊 哈瑪斯再射火箭回擊

2019-03-15 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦再度爆發衝突，昨日晚上巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）發射了2枚火箭到以色列大城特拉維夫（Tel Aviv），以色列軍方儘管初步判斷這2枚火箭應屬誤射，今日仍對哈瑪斯的根據地發動報復空襲。

綜合外電報導，在加薩走廊活動的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，昨日晚上突然發射了2枚火箭攻擊以色列商業大城特拉維夫，以色列國防軍（IDF）儘管初步判斷哈瑪斯應是因為技術問題或人為疏失而誤射火箭，但今日仍鎖定加薩走廊上的100個哈瑪斯軍事目標，並報復式地發動空襲。

受到攻擊的哈瑪斯不甘示弱地朝以色列再度發射數枚火箭回擊，目前尚不清楚雙方確切的死傷人數。在一陣交火之後，今日稍晚有1名哈瑪斯的官員透露，以色列與哈瑪斯雙方已經達成停火協議，加薩走廊估計很快就能恢復和平。

這次交火發生的時機對雙方都相當敏感，以色列將在今年4月9日舉行大選，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正在尋求連任；哈瑪斯也面臨嚴重的經濟問題，昨日才爆發民眾因為生活困頓而抗議，警方以暴力鎮壓示威民眾。

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