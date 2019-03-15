以色列報復空襲加薩走廊 哈瑪斯再射火箭回擊

昨日晚上巴勒斯坦激進組織哈瑪斯誤射火箭到以色列大城特拉維夫後，以色列軍方今日對哈瑪斯的根據地發動報復空襲。圖為遭以色列空襲破壞的哈瑪斯基地。（路透）

昨日晚上巴勒斯坦激進組織哈瑪斯誤射火箭到以色列大城特拉維夫後，以色列軍方今日對哈瑪斯的根據地發動報復空襲。圖為遭以色列空襲破壞的哈瑪斯基地。（路透）

2019-03-15 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦再度爆發衝突，昨日晚上巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）發射了2枚火箭到以色列大城特拉維夫（Tel Aviv），以色列軍方儘管初步判斷這2枚火箭應屬誤射，今日仍對哈瑪斯的根據地發動報復空襲。

綜合外電報導，在加薩走廊活動的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，昨日晚上突然發射了2枚火箭攻擊以色列商業大城特拉維夫，以色列國防軍（IDF）儘管初步判斷哈瑪斯應是因為技術問題或人為疏失而誤射火箭，但今日仍鎖定加薩走廊上的100個哈瑪斯軍事目標，並報復式地發動空襲。

受到攻擊的哈瑪斯不甘示弱地朝以色列再度發射數枚火箭回擊，目前尚不清楚雙方確切的死傷人數。在一陣交火之後，今日稍晚有1名哈瑪斯的官員透露，以色列與哈瑪斯雙方已經達成停火協議，加薩走廊估計很快就能恢復和平。

這次交火發生的時機對雙方都相當敏感，以色列將在今年4月9日舉行大選，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正在尋求連任；哈瑪斯也面臨嚴重的經濟問題，昨日才爆發民眾因為生活困頓而抗議，警方以暴力鎮壓示威民眾。

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