德專家提新數據 再教育營關押人數比預期多50萬

2019-03-14 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府過去一年大舉強化大規模拘押新疆少數民族的行動，有德國專家指出，估計有150萬維吾爾族人及其他少數民族被關進再教育營，比他此前估算的100萬人高出50萬。

根據美國《自由亞洲電台》報導，德國獨立學者曾斯博士（Dr. Adrian Zenz）13日在日內瓦提出前述數字，他解釋，新的估計數字是基於新疆當地衛星影像、中國當局用於再教育營等設施的花費，及失蹤少數民族人士家屬的證詞等綜合證據推算而得，與此前的計算方式相同。

美國國務院同日公布年度人權報告，國務卿龐皮歐指出，中國政府在過去一年大舉強化大規模拘押新疆少數民族的行動，估計有80萬到可能超過200萬名維吾爾族、哈薩克族裔與其他穆斯林，被關入所謂的再教育營，以剷除其宗教與文化認同。

中國官員稱這些集中營在打擊恐怖主義、分離主義與極端主義上有其重要，但國際媒體、人權組織與曾待過集中營的被拘留者說，部分被關入營內的少數民族遭安全官員虐待、拷打與殺害。

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