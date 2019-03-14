笑台灣人政治像廟會拜拜！「台籍女孩政協」被砲轟

2019-03-14 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國最近召開全國政協全體會議，「台籍港區政協」凌友詩在大會的演講影片曝光後，引發台灣、中國2國網友感到噁心，她近期內加碼接受專訪表示，台灣人「不懂什麼政治」、「就像拜拜、大廟會這樣子熱絡一番」。

凌友詩接受中國《中央人民廣播電台》指出，「因為我是從台灣來的，所以我最深刻（的感覺），我覺得台灣人民，其實跟大陸（中國）的同胞沒有任何的區別，生活方式都是中國人的生活方式，而台灣人你別看他好像是對政治很熱衷，其實他不懂什麼政治」。

凌友詩用「拜拜」、「大廟會」來形容台灣公民的政治參與，她提到，台灣人實際上心中嚮往的都是過著小確幸生活，「那種非常和諧的、悠閒的生活」，諸如「泡泡溫泉、喝喝咖啡，去山裡旅遊2天，他們想要的就是這一些」，以及台灣人相當重視有沒有工作，生活是否安定。

不少華人網友看完凌友詩的嘴臉，紛紛留言痛罵「這種長相好意思說自己是台灣人」、「這種女人太淫賤了，她的淫叫聲可以說是無恥到極了」、「共匪習賊毛奸演的這假這爛只能騙自己人而已」、「她媽的假台灣入（人）」、「私下生活應該跟中共發言人一樣吧，只差影片有無留出」。

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