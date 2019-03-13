香港修引渡條例疑慮未清 黃之鋒等人堵官員抗議爆推擠

2019-03-13 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局局長李家超今天說明，港府針對修訂「逃犯條例」所諮詢民意，多數意見支持修法，他強調，引渡須符合「雙重犯罪原則」，也就是被指控的行為在香港也要成立刑事罪，且是重罪，針對政治意見等行為，現行法令中已經明訂不在移交範圍。但外界擔心修法後中國將藉此肆意要求港府逮捕並引渡入境或過境的異議人士，包括台灣籍的外籍人士也難逃，今天下午香港眾志等團體圍堵李家超抗議，抗議中共操縱香港司法、要求港方直接與台灣對話，一度爆發推擠衝突。

李家超今天面對媒體說明時指出，表示自從提出修訂逃犯條例，以及刑事司法協助條例的建之後，收到4500個意見，其中3000個表示支持，1400不同意。支持者的理由是，不希望香港成為一些逃犯可以逃避法律責任的地方，要確保香港市民不要受到這一些逃犯帶來的安全治安威脅，更有很多支持者認為，上月發生在台灣的港男殺女案必須要處理。

李家超表示，反對者則是對中國的司法制度「有些看法」，不過他表示「我就不打算在這裡評論了，這是他們的看法」。不過他也表示，移交必須符合「雙重犯罪原則」，除了在另一個司法管轄區構成犯罪，在香港也必須構成刑事罪，此外，根據目前香港的如果是因為種族、宗教、國籍或政治意見而做出的起訴，或可能因上述原因在受到不利，香港都不會移交。

他強調，這次修法的目的，主因就是「台灣殺女案」（指2018年2月台北發生港女被殺害棄屍一案）暴露了香港現有法制漏洞，必須處理，原則是不能再加其他控罪、不能移交第三方、死刑不移交、政治罪行不移交，如果因種族、宗教、國籍或政治意見被控罪都不移交，這些在修正意見中全部會適用。

但香港眾志黨秘書長黃之鋒等人近來質疑，港府根本是想藉此機會修法，為中國大開後門，當初李明哲是在進入中國廣東珠海拱北口岸時被捕，人身安全在踏入大陸範圍一刻就失去保障，這次修法後，恐怕台灣人到香港就可能被抓，在移交到中國大陸受審。

今天下午李家超向媒體說明時，黃之鋒等人也進到海港政治大樓抗議，要求撤回中國引渡條文，甚至想擠入李家超搭的電梯內，不過遭警方攔阻，一番理論後，李家超才接下請願書。不過，當眾志要求對話時，再次被警方攔阻爆發推擠衝突，場面十分混亂，有人在場高喊「局長是否能確保我們在大陸可以受到公平審訊」，不過未獲回應。

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