反對港府修逃犯條例 香港立法會議員赴陸委會說明

2019-03-06 19:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港立法會議員涂謹申、陳志全、朱凱廸及前議員羅冠聰一行4人，今日下午拜會陸委會，由陸委會副主委邱垂正接見。涂謹申一行希望瞭解台灣對於台港協商港女命案態度與看法，並向台灣政府說明香港修正《移交逃犯條例》後的可能影響。

去年來台旅遊的港男陳同佳在旅館殺死女友潘曉穎後，逃回香港，卻因台港無引渡協議，導致無法引渡陳男回台灣受審。香港保安局向立法會建議修法，未來包括台灣、澳門和中國，只須經香港特首與法庭同意，就可以個案方式將嫌犯引渡至中國受審。包括在港的台灣人也可以任何罪名為由，送到中國受審。

陸委會表示，長期以來，政府透過台港「策進會」、「協進會」平台，盼與港方建立制度化的司法合作機制，並以刑事法律合作為優先，期解決台港人員交流頻繁，所衍生的跨境犯罪問題，惟港方均未正面以對。

陸委會說，本次港女命案，更突顯出台港因不能進行相關司法合作，無法將罪犯繩之以法的困境。陸委會歡迎港方運用既有機制，就個案與我方展開合作，也呼籲港方能以無涉於政治的務實態度，積極考慮與我方簽訂司法互助協議，從根本解決問題，確保公平正義能獲伸張。

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