中方稱台灣提議修香港「引渡條例」 陸委會斥：一派胡言

2019-03-07 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大的香港基本法委員會副主任譚惠珠今天聲稱，香港修改《移交逃犯條例》不是北京的要求，而是台灣提出的。陸委會今晚發布聲明駁斥，這完全是一派胡言，無中生有，混淆視聽。

綜合媒體報導，香港政府擬修正《移交逃犯條例》，將嫌犯移送至沒有簽訂司法互助的地區，不過外界擔心中國將以此修法肆意要求港府逮捕入境或過境香港包括台灣人的外籍人士。而正在北京進行全國兩會的譚惠珠聲稱，香港修改《移交逃犯條例》不是北京的要求，而是由台灣提出。

對此，陸委會直斥，這完全是一派胡言，無中生有，混淆視聽。陸委會也表示，自香港提出修訂條例以來，各界質疑不斷，有關方面應廣聽諫言，深切檢討為何不能獲得外界信任。而非胡說八道、推卸責任，這只會突顯相關說法的無知，對於港人所追求的公平正義，沒有絲毫幫助。

陸委會再次申明，希望港方能以不涉於政治的務實態度，積極考慮與台灣簽訂司法互助協議，從根本解決問題，確保公平正義獲得伸張。

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