再見香港！日媒：對政治疑慮 香港渴望移民年輕人大增

2019-03-13 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港回歸中國已22年，根據日媒《日本經濟新聞》報導，希望到海外展開新生活的香港年輕人越來越多，去年18到30歲香港人中，有51%表示考慮離開香港，比前年高出5.5個百分點，主要與生活條件惡化和政治疑慮有關。

《日經》以「再見香港：未來移民人數增加」為題報導，近幾年想離開香港的年輕人數量急遽增加，其中一名在加拿大就讀英屬哥倫比亞大學（UBC）的24歲香港學生喬納森·陳（Jonathan Chan）對此表示：「我想離開，因為香港已經不像以前那樣了。我的計劃是在加拿大拿到碩士學位，然後找到一份工作，開始新生活。」

喬納森來自香港中產家庭，儘管財務擔憂不大，但他對未來並不樂觀，「我不知道在香港生活可以多幸福。」其他香港人也有與陳姓學生有一樣的想法，根據香港中文大學在2018年的一項調查，去年18到30歲香港人中，有51%表示考慮離開香港，比2017年高出5.5個百分點。

許多香港受訪者認為，頻繁的政治抗議活動，擁擠的生活條件以及對執政體制的不滿，是考慮離開香港的主因。專門辦理移民諮詢的Goldmax Immigration Consulting數據指出，加拿大和澳洲是最熱門的詢問地點，其次是英國和美國，合計約佔所有詢問量的80%。Goldmax一名主管透露，很多人是因在香港就學和就業壓力太大而考慮移居海外，政治情勢不安穩也使更多人有意離開香港。

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