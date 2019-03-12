呼籲別殺生！英動保團體強衝農場 卻害死2小豬

2019-03-12 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕外國動物團體常會舉辦遊行，呼籲大家不要吃肉、殺生。不過英國一群動保團體最近跑到一間農場抗議，卻意外害死兩隻豬。

綜合媒體報導，英國動保團體「Meat the Victims」在3月2日前往林肯郡桑迪蘭茲農場（Sandilands farm）進行抗議。現場約有200名抗議人員被分成兩組，一組衝進農場拍片並PO網，另一組則在外面集會抗議。衝進農場的動保人士者企圖在母豬分娩房強行抱豬，不過豬隻卻展現出抗拒的行為，結果意外害兩隻小豬遭踩踏至死。

農場的農夫希爾維雅（Sylvia Hook）表示，當時有50多名動保人士衝進母豬分娩房，母豬受到驚擾後、開始跳來跳去，這些抗議者想要抱豬，最後卻害死牠們。她也直言，當時她相當害怕、感覺受到嚴重的威脅。不過活動人士卻不同意此說法，表示他們到農場的時候豬就已經生病了。

許多網友看到動保團體害死豬隻的行為後都痛批，「應該起訴他們。」、「這根本是犯罪。」、「這些動保人士太過愚昧。」、「這些善自入侵私人財產的抗議者才是真正的豬。」

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