中國政協委員建議中央釋出祖國善意 把重點放台灣中南部

2019-03-11 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民政治協商會議委員張澤熙今天在全國政協第二次會議中稱讚中央在對台政策上「深得兩岸民心」，建議北京政府日後應當以台灣中南部為重點，推動基層交流。

綜合媒體報導，中國第13屆全國政協第二次會議今天進行委員發言，全國政協委員兼中國民主黨派「台灣民主自治同盟」副主席張澤熙在會議上稱讚中國國家主席習近平的對台方針，並建議中央加強兩岸民間交流「以便完成祖國統一大業」。

張澤熙表示台灣至今仍有約三分之二的民眾沒到過中國，建議中央以台灣中南部為重點，開發管道加強推動基層合作交流，還要「多措並舉」，擴大兩岸青年往來、對台灣青年創業加大扶持力度等等，「讓台灣同胞能感受到祖國大陸的善意」、「融入祖國，進而成為推動兩岸關係和平發展的生力軍」。

相關新聞被分享至PTT後，引起鄉民熱議，「統戰都這麼明目張膽了」、「沒看中國現在已經勝券在握的樣子，開始在肖想一國兩制怎麼處置台灣了」、「意思是北部已經滲透光了 現在要重點放在南部？」、「北部就統派大本營還騙不到，自慰也不用睜眼說瞎話吧」。

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