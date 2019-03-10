進口前安全性檢驗未過 俄羅斯封殺中國火車輪

2019-03-10 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯先前為解決國內火車車輪短缺的問題，欲向中國進口火車輪，不料鐵路運輸製造商協會（OPZHT）檢查後發現，中國火車輪安全性規格均未達標，決定封殺進口中國火車輪。

俄國最大的商業報紙《生意人報》（kommersant）報導，鐵路運輸製造商協會5日審查中國河南信陽阿姆斯特德公司送交的「鑄鐵車輪」檢驗報告，發現完全無法證明這些車輪安全性符合俄國國家規格，因此禁止輸入，直至俄方收到可靠的報告再行決定是否恢復進口。

報導指出，俄國交通運輸部認為不應該使用鑄造輪，因為它缺乏低溫條件測試結果；俄方目前面臨火車輪短缺的情況，是因為火車車廂產量增加，當局又對烏克蘭火車輪製造商實施制裁所致，才會轉而希望從中國進口車輪。

根據俄國運輸業者說法，到2021年俄國新火車生產減少時，目前約20萬個車輪的缺口可能會自然消失。中方希望可以每年向俄羅斯市場供應15萬個輪子，並且還盼望簽下為期5年的合約，但俄方認為「不太方便」。

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