別再拍了！巴黎彩色街道居民要求政府限制網紅到訪

Rue Crémieux街道兩側有柔和多彩的房屋，近年吸引大量遊客到訪。（圖擷取自IG）

2019-03-09 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎第12區有一條叫「Rue Crémieux」的彩色街道，原先鮮為人知，是少數旅客的私房景點，到了近年則越來越受歡迎。然而，許多旅客的不當自拍行徑卻開始讓當地居民備受困擾，紛紛群起抗議，要求政府規劃應對措施。

據《The Verge》報導，Rue Crémieux街道鋪滿鵝卵石，禁止車輛通行，兩側是柔和多彩的房屋，走在路上彷彿置身在童話世界。不過，隨著越來越多網紅和民眾到訪，許多人已經不只是欣賞景點，反而是在當地製造騷動，讓居民相當苦惱。

一名當地居民抱怨：「我們坐在家中準備開飯時，看到外面不斷有人拍照，以及饒舌歌手在窗戶旁拍影片拍了2個小時，另外，還有人會在這裡舉辦單身派對，連續尖叫1個小時。老實說，這實在讓人筋疲力盡。」

報導指出，當地居民要求政府，在今年夏天前擬出應對措施，像是在街頭兩側設立閘門，好讓居民能在假日或夜晚好好休息。

據了解，針對這類情況，Instagram上甚至有個帳號「Club Crémieux」專門捕捉並諷刺遊客在街道拍照時的不當行徑，包括躺在街道中央、坐在民宅大門台階上等。

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