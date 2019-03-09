示警中國威脅！ 美印太司令： 解放軍在南海活動增加

2019-03-09 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美軍印度太平洋司令戴維森（Philip Davidson）日前表示，美國發現中國在南海的軍事活動在過去1年有所增加，對海上貿易及該地區海底電纜傳輸的金融資訊構成巨大威脅。

《彭博》報導，戴維森7日告訴新加坡記者說，中國在南海的軍事活動並沒有減少，去年戰艦、戰鬥機和轟炸機的活動比起往年更多，這對海上貿易和南海下的電纜傳輸的金融資訊造成了危害。不過，戴維森沒有具體說出中國在南海增加的軍事活動數量。

面對中國在南海的軍事活動增加，戴維森並沒表明美國在南海的「自由航行」次數增加或減少，他只強調美國決心繼續維持在南海地區的存在。

上月戴維森也對兩岸問題發表看法，他當時說，中國提出的「一國兩制」統一方針並未反映雙方意願，美方持續支持以雙方民眾可接受的方式、範圍與速度，和平解決兩岸問題。美國印太司令部聚焦於改善台灣軍隊內部的聯合互動性、促進台灣軍隊的訓練與準備，並支持台灣軍隊的專業發展。

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