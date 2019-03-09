美眾議員為台發聲 敦促美衛生部長來台參加GCTF

共和黨眾議員約霍。（圖擷取自臉書「Congressman Ted Yoho」）

2019-03-09 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議員約霍（Ted Yoho）今天為了「全球合作暨訓練架構會議」（GCTF）致函美國衛生部長艾薩（Alex Azar），敦促他出席將於4月底在台北舉辦的會議。

《中央社》報導，約霍（Ted Yoho）今天去函艾薩（Alex Azar），內容指出台北將在4月30日至5月3日舉辦「全球合作暨訓練架構會議」（GCTF），敦促艾薩出席會議，約霍指出，「全球合作暨訓練架構會議」是台美在公共衛生與人道救援領域的合作，一同對抗中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、登革熱與茲卡病毒（Zika）。

報導指出，約霍提醒，台灣自1996年以來在國際醫療與人道救助領域，已投入超過60億美元，但卻因中國施壓，被排除在國際衛生相關組織之外。因此約霍也希望美國衛生部協助台灣出席2019世界衛生大會。

約霍與其他美國友台議員日前也拍攝影片慶祝台灣關係法40週年，影片中約霍表示，對美台關係感到驕傲，「期待有一天全世界都承認台灣是一個獨立的國家」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/