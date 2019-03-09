不想讀習語錄！ 「Fuck 學習強國」自動刷分工具誕生

2019-03-09 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨中央宣傳部統整習近平談話與影音內容，推出「學習強國」App，強制國內所有共產黨員、公務員、國營企業職員、公立及國立學校教師均須下載，透過定期閱讀，提升個人學習積分。對此，近期程式碼託管平台GitHub上出現一款「Fuck 學習強國」工具，讓使用者能「自動刷取積分」。

在「Fuck 學習強國」的網站中，指出這是「一款幫助成年人（或許未來包括小朋友）自動學習的軟件」，提供多種版本，包括Windows、Mac、Linux，只要依循網站上的使用方法，就能自動增加使用者在「學習強國」App中的學習積分。

不過，這款工具卻讓中國網友掀起兩面論戰，支持者表示「感謝作者」、「好人一生平安」、「單位領導覺得很好用」，還有人直呼：「參拜GitHub年度十佳軟件、CPC最具影響力軟件、中宣部最佳合作伙伴軟件」；反對者則指出「請各黨員理智學習，不要支持此類項目」、「這裡是技術社區，能遠離政治嗎」，卻也讓支持者反問「你翻牆出來說遠離政治」、「一幫精神太監讓技術不應該夾雜政治。可當某人用政治肆無忌憚迫害技術的時候你們去了哪兒」。

隨著論戰燃燒，有網友發文表示，要向學習強國官方及中國中央網信辦通報GitHub的做法，更批評「我國的學習強國軟件是為了真正學到知識技能！但卻有人發布這種自動刷分軟件，這就類似遊戲開掛，對於正常學習的用戶嚴重不公平」；然而底下也被不少網友砲轟，「真把GitHub當成你國政府和你國維尼了」、「GitHub是美國網站，遵守美國法律，豈是等奴才望圖干涉顛覆？你這是干涉別國內政，請注意自己的吃相」。

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