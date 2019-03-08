談孟晚舟案 王毅跳腳怒喊「蓄意政治打壓」

2019-03-08 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技巨頭華為7日向德州東區聯邦地區法院遞狀，控告美國政府禁止聯邦機構採購華為產品違反美國憲法，並指控該公司伺服器遭美國政府駭入竊取電郵。中國國務委員兼外交部長王毅今天表示支持華為的相關決定，並痛批孟晚舟案是「蓄意的政治打壓」。

綜合媒體報導，中國國務委員兼外交部長王毅今日出席中國第十三屆全國人民代表大會第二次會議的記者會，說明中國的對外關係及外交政策。當被媒體問到華為和孟晚舟案時，王毅聲稱「只要秉持客觀公正立場都不難看出，最近針對中國特定企業和個人的行為根本不是什麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓」。

王毅說，中國會繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的「正當合法權益」，這是中國政府義不容辭的職責。王毅還強調，中國也支持相關企業和個人「拿起法律的武器來維護自身的權益，不當沉默的羔羊」，而「公道自在人心，正義終將到來」。

王毅宣稱，今天的中國要維護的不只是一個企業的權益，而是「一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水平國家的應有權利」，期望各方都能夠遵守規則，摒棄偏見，共同為各國企業營造公平競爭的市場環境，共同為各國人士提供安全可靠的交往環境。

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