親中政策大逆轉 捷克首都高掛藏獨旗

2019-03-08 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕西藏抗暴起義60週年（3月10日）即將到來，捷克一改近年親中態度，首都高掛西藏流亡政府的「雪山獅子旗」聲援藏獨人士，為過去4年首見。

綜合外媒報導，捷克首都布拉格新任市長賀吉普（Zdeněk Hřib）去年11月執政後，大舉改變對中政策，屢屢痛批前任市長為了經濟利益而無視中國侵犯人權惡行，在他執政後的第一個西藏抗暴日，布拉格再一次升起消失4年的雪山獅子旗，為期4天，象徵對流亡藏人的同情與支持。

《美國之音》報導，捷克舉國上下同情藏人的力量都非常強大，境內許多地區從1996年起，每年都會懸掛雪山獅子旗活動，紀念3月10日的西藏抗暴起義。布拉格市多年前也曾加入行列，不過此一傳統在2014年至2018年間中斷，被視為親中之舉，屢引該國輿論反彈。

捷克官媒《布拉格廣播電台》統計指出，包括首都在內，今年捷克將有748個建築與學校在3月10日當天升起雪山獅子旗，多間該國及國際人權組織同日也將在布拉格的中國大使館前舉行示威活動，力挺流亡藏人。

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