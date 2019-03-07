打破脫歐僵局 歐盟限英國48小時提新備份方案

2019-03-07 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐期限在即，然而脫歐協議在英國國會卡關。歐盟官員6日要求英國48小時內提交新的備份方案，以打破脫歐僵局。

據《BBC》報導，距離脫歐期限3月29日僅剩3個星期，然而英國首相梅伊（Theresa May）與歐盟談成的脫歐協議，遭英國國會否決。由於英國脫歐後恐導致北愛爾蘭地區與愛爾蘭共和國之間出現「硬邊界」，逾半數的北愛爾蘭民眾支持留在歐盟，造成國家分裂，一直是脫歐協議中的最棘手的議題。對此，梅伊多次向歐盟官員磋商，然而歐盟的態度強硬，表示「不可再談」。

為打破脫歐僵局，歐盟官員要求梅伊政府在8日前針對北愛爾蘭地區，提出新的、合理的備份方案，歐盟會為此在本周假日加班處理。如果英國無法在期限內提出新方案解套，未來不是硬脫歐就是延後脫歐。

不過，梅伊並不想延後脫歐。她預計於3月12日前進行第2次脫歐協議表決，若未通過，會在13日由議會表決是否「無協議脫歐」，若連無協議脫歐都被否決，才會投票決定是否要延遲脫歐。

梅伊之前就曾表態，「如果期限到來之前沒有達成協議，無協議脫歐也不是不可能」。

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