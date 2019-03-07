新加坡拍板採購美F-35 中國包圍網逐漸成形！

2019-03-07 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國近來與中國在南海衝突不斷，局勢動盪引發周邊國家不安。新加坡近來決定與美國採購F-35，外媒分析，此舉無疑是衝著中國而來，加上已有F-35服役的日本、南韓、澳洲等，對中國的包圍網逐漸成形。

《CNN》報導，星國國防部長黃永宏上週宣布，將向美國採訪12架F-35戰機。他說，「下一代的新加坡武力將在各領域展現更致命的威力。」如果交易成真，新加坡將成為南海周邊第四個擁有F-35服役的美國盟友，勢必令北京備感威脅。此筆交易雖得等到美國會通過，但美國總統川普和五角大廈皆樂觀其成。

美國太平洋司令部前官員分析，新加坡坐落於通往南海的西部通道，採購F-35顯然是對中國在區域內日漸壯大的野心的防範措施，「對於中國承諾的南海良性互動與無軍事化，新加坡可能不太有信心，會設法不讓中國取得區域內海、空貿易的控制權。」

蘭德公司高級防務分析師則說，部署F-35所形成的空戰網絡可在必要時合作出擊，並視中國在南海的行為給予強而有力的威懾。揚言要重返世界舞台且同樣擁有F-35的英國，先前也派遣軍艦航行南海，甚至計畫在南海建造軍事基地。

新加坡為亞洲經濟發達國家，其投注在國防上的經費相當可觀，空軍實力在東南亞名列前茅。為維持空軍戰力，星國防部先前已預告要向外國採購戰機替換F-16，清單包含美軍火商洛克希德馬丁製造的F-35、歐洲戰機公司生產的颱風戰機，以及中國製的殲-20。

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