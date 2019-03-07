北韓蠢蠢欲動 南韓：寧邊核設施在川金二會前就重啟

2019-03-07 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕金正恩在川金二會中，曾向川普表示願意關閉位於寧邊的核反應爐，但條件是美方應促成即刻全面解除針對北韓的經濟制裁，川普對此不甚滿意，進而使得川金二會談判無果，不過南韓國會情報委員透露，寧邊核設施內的濃縮鈾設施在川金二會前就開始正常運轉。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓在「川金二會」結束後動作頻頻，除了位於東倉里的「西海衛星發射基地」有復工跡象之外，位在平壤郊區的山陰洞飛彈綜合研究基地內近期也有多輛貨車進出跡象，寧邊核設施也恢復濃縮鈾活動。南韓國會情報委員指出，北韓寧邊核設施內的濃縮鈾設施已在川金二會之前開始正常運轉。另外，在平壤郊區的山陰洞飛彈綜合研究園區為北韓進行彈道飛彈技術研發、火箭發動機試驗、洲際彈道飛彈（ICBM）生產活動之基地，近期發現有大批貨車不斷進出，引發外界猜測。

南韓國防部發言人崔賢洙今日表示，南韓正在嚴密關注東昌里發射基地、山陰洞飛彈研究基地以及寧邊等軍事設施，美韓國防及情報部門也正在緊密合作中。

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