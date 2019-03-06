中國駭侵全球20餘所大學 竊取軍用海事科技

伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）是美國最大的獨立海洋研究機構，擁有海洋科學和工程專業成就，包括在1985年發現已沉沒70年的鐵達尼號郵輪。該機構與美國海軍在紐波特的美國「海軍水下作戰中心（Naval Undersea Warfare Center，NUWC）」有合作關係。據報導，去年Temp.Periscope曾入侵一所與NUWC有合作計畫的機構，竊取用於美國潛艦超音速反艦飛彈的祕密計畫。（取自WHOI官網）

2019-03-06 06:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕華爾街日報5日引述網路安全專家及現任、前任美國官員報導，中國駭客至少從2017年4月開始，鎖定美國和全球至少27所大學發動網路攻擊，企圖竊取軍事用途的海事技術研究成果，受害者包括麻省理工學院（MIT）、賓州大學、杜克大學和華盛頓大學等菁英學府。

據網路安全顧問公司「埃森哲（Accenture Security）」旗下網安情報機構iDefense調查，中國駭客組織將惡意軟體偽裝成院校之間學術交流的電子郵件，發給美國、加拿大及東南亞國家的多所大學，此為中國為竊取美國軍事和經濟機密而不斷發動駭侵的最新跡象。

據報導，這項預定本週發佈的研究報告，是首次具體點名中國鎖定攻擊的大學，反映出這場持續網攻行動的範圍和性質。iDefense指出，該行動至少始於2017年4月，被鎖定的院校多半有參與研發深海科技，其中幾乎全都與位於麻州的非營利教育研究機構「伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution，WHOI）」有關，南韓三育大學（Sahmyook University）更與美國海軍有合作關係，據信係因與中國及南海的近接性而成為攻擊目標。iDefense認為，伍茲霍爾研究所的網路應該已經被中國駭客攻破。

iDefense發現，27所大學的網路系統被連接到位於中國境內的伺服器，而這些伺服器受到一個中國駭客組織控制，該組織即為Temp.Periscope、Leviathan或Mudcarp。美國網安公司「火眼（FireEye）表示，iDefense的研究成果與其獲得的情報基本一致。

「火眼」甫於4日證實，綽號「Periscope」的駭客團體APT40至少從2013年開始，針對工程、運輸及國防工業領域的美國與國際知名企業發動網攻，尤其偏好窺探海事技術機密。根據APT40選擇攻擊目標的方式、IP位址與被截獲的惡意軟體特徵，火眼「高度確信」該組織由中國政府支持，主要目標是透過竊取商業機密，增強中國海軍現代化能力。

曾任美國聯邦調查局（FBI）網路部門副助理主任的iDefense威脅情報作業主管馬歇爾（Howard Marshall）指出，中國希望竊取美國軍事機密，瞭解五角大樓的未來計畫，「對中方而言，瞭解美國的軍事能力極為重要。」而由於學界掌握重要軍事研究資訊的同時，安全維護相較於軍方為弱，因而成為中國駭客的目標。

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