全球資訊網30歲了！創辦人：恐遭劫持成「失控的巨獸」

英國物理學家柏內茲李（Tim Berners-Lee）於30年前發明了「全球資訊網」（WWW，World Wide Web），讓全球學術界、科學家能夠共享資訊的系統，徹底改變了人類社會，現今他擔憂這套系統已經被「惡棍挾持」。（歐新社）

2019-03-04 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕30年前的今天，年輕的英國物理學家柏內茲李（Tim Berners-Lee）在日內瓦實驗室裡發明了「全球資訊網」（WWW，World Wide Web），讓全球學術界、科學家能共享資訊，徹底改變了人類社會；30年後，這位全球資訊網之父擔憂，這套系統已經被「惡棍挾持」，擔心其是否會成為一隻「失控的巨獸」進而自毀。

據《法新社》報導，向來勤奮工作、低調認真的柏內茲李當初負責歐洲核子研究組織（CERN）的內部目錄查詢系統，但他一直以來都熱衷於創造一個使全世界數千名科學家得以共享資訊的系統，在全球資訊網問世前，他的目標是打造「去中心化的資訊管理系統」（Decentralised Information Management System）。

早在全球資訊網前，原始的網路型態，即電腦與電腦之間的連線早已存在，但全球資訊網的出現，方使人們得以隨時打開瀏覽器，瀏覽、蒐集網頁上的資訊。對此，與柏內茲李共事的弗路克格（Francois Fluckiger）表示：「在很初期的階段，我們就感覺自己正在創造歷史。」

爾後比利時科學家凱佑（Robert Cailliau）於1990年加入團隊並以超文本標記語言（HTML，Hypertext Markup Language）作為網頁標準。並聯手開發超文本傳輸協定（HTTP，Hypertext Transfer Protocol）及統一資源定位符（URL，Uniform Resource Locators），形成了現今廣泛出現於日常生活中的網頁、超連結和網址等。

1990年底，歐洲核研組織的首台網頁導航伺服器正式運轉，並於1991年對外界研究機構開放，再輾轉向大眾開放。柏內茲李於1994年前往美國麻省理工學院（MIT）任教，由弗路克格接手團隊。現在已經退休的弗路克格認為，全球資訊網是與網際網路通訊協定（IP）、Google搜尋演算法並列的20世紀三大發明。

其實全球資訊網的智慧財產權有過18個月的空窗，最終柏內茲李於1995年在麻省理工學院創立的W3C聯盟守護住其「開源」、「自由」的本意。對此，弗路克格感嘆道：「幸好那18個月間沒有人搶走全球資訊網，否則，今天可能就沒有所謂網路的存在了。」

然而，針對現今網路上充斥著「霸凌、假消息、集體恐慌」，以及隱私問題，這兩名創造歷史的科學家不禁感嘆。柏內茲李發起「拯救網路」的運動，於去年11月葡萄牙的網路高峰會（Web Summit）中，倡議新的「全球資訊網契約」（Contract for the Web），希望所有人協助保護每一個人都能享受全球資訊網的權利，並同時將隱私權列為使用網路的基本權力。

柏內茲李也在今年元月的「世界經濟論壇」中（WEF）呼籲全球菁英加入「對抗網路爭論兩極化」的亂象，希望打造網路平台讓不同意見和立場、背景的人能夠對話。希望能夠打破當前「同溫層現象」（filter bubbles）等的溝通藩籬。其於《紐約時報》的投書中表示：「網際網路已遭惡棍和酸民劫持，並以此操縱全世界的人們。」昔日同事弗路克格亦說：「我們必須捫心自問，最終是否創造出了一頭失控的巨獸？」

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