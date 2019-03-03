國內充斥帶風向新聞 PTT創世神建議「做假帳號病毒碼」

2019-03-03 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的新聞自由度在國際排名上名列前茅，在亞洲更居首位；但面對現今大量對台灣現況與未來展望呈負面觀點的新聞，PTT創世神、AI Labs創辦人杜奕瑾在臉書分享一篇外語新聞表示，在台灣有人若只閱讀英語新聞，「會發現很多正能量，前途大好；這中間的差異大家可以觀察一下。」；也建議PTT將假帳號做成「病毒碼」，以方便用戶辨識。

杜奕瑾在臉書表示「媒體自由度亞洲第一的台灣，正在取代香港成為亞洲的國際媒體中心」，並分享一篇由新加坡媒體《The Splice Newsroom》在去年刊出的新聞；新聞內容講述德國公媒《德國之聲》在2018年宣布將在台灣台北設立大中華區新聞辦公室，這起消息引起新聞界與中國觀察人士的注意，認為《德國之聲》不選香港而選台灣的抉擇意義非凡，自從中國將箝制新聞自由的黑手伸向香港後，「難以預料的未來，動搖了香港位居亞洲新聞中心的地位」

杜奕瑾建議，面對充斥真假難辨的帶風向輿論與假議題等新聞，或許可以利用人工智慧的自動翻譯，「自動建立議題聲量、中立性與可靠性指標。」；他也盛讚PTT鄉民在對抗「公關假輿論帳號」所做出的努力與執行力，先前曾建議針對PTT做「環遊世界VPN跳板分析」、「搶前幾推文風向分析」，都有看見網友發表文章分析。

杜奕瑾這次也建議，應該再以開源的方式整理「公關假輿論帳號」帳號來源（feed），讓這些假帳號可以像病毒碼一樣，讓閱讀軟體可以使用並標註。

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