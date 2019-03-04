假貨看多了？誤當《哈利波特》取景 中客蜂擁雪梨大學

2019-03-04 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨大學有棟建築與電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法與巫術學院非常相似，有些中國旅遊網站居然直接聲稱，這一系列的奇幻大片就是在這裡拍攝，藉此推銷旅遊行程，還真有不少中國遊客為此專程造訪。

澳洲SBS新聞網報導，雪梨大學的教學辦公中心「The Quadrangle」，與電影中的霍格華茲魔法與巫術學院的原型、英國達勒姆座堂（Durham Cathedral）有相似之處，吸引不少影迷「朝聖」，儘管這一系列電影並未在澳洲取景。

「The Quadrangle」建築內尼可森博物館（Nicholson Museum）的資深策展人福瑞澤（Jamie Fraser）說，他有注意到中國遊客的數量大幅增加，2017年到2019年，2月份到訪的人數暴增超過4000人，遊客到博物館前台詢問哪裡是頂電影取景地。

一名到雪梨大學參觀的中國遊客說，「導遊告訴我們，這是《哈利波特》的取景地點之一」。另一名中國遊客表示，這所大學的建築因出現在電影《哈利波特》中而「非常有名」，這也是他到這裡參觀的原因。

SBS的記者詢問帶領遊客參觀雪梨大學的中國導遊，但對方拒絕就此發言。

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