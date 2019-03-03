「Momo挑戰」造成菲童自殺 多國家長擔心孩童網路安全

2019-03-03 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕外國媒體近日提出警告，聲稱2018年曾盛行一時的都市恐怖傳說「Momo挑戰」（Momo challenge）死灰復燃，有英國查核網站表示，雖然可能導致孩童不適，不過充其量只是炒作和惡作劇。但是菲律賓日前傳出1名11歲男童自殺，男童母親在他手機裡發現「Momo挑戰」的相關訊息。

你最近在滑臉書時有看到這張以日本神話妖怪「姑獲鳥」為原型所拍攝的照片嗎？有心人士以該圖為藍本，替該形象錄製影音，透過即時通訊軟體等APP，慫恿青少年參與「Momo挑戰」，要求青少年瞞著家人，進行自殘、爬上屋頂、打開瓦斯爐甚至是輕生等「危險挑戰」。

菲律賓《GMA News》報導指出，11歲的桑托斯（CJ Santos）母親寶拉（Paula Bautista），在桑托斯因服用過量藥物緊急送至加護病房時，曾聽到兒子說，「我會聽從主人的命令，我會殺了他們。」桑托斯最終不幸身亡。而寶拉在兒子的同學口中獲悉，他在學校有自殘的行為，並且在與同學的聊天中發現他們討論自殺遊戲。除了兒子的手機裡有安裝一個名為「Momo challenge」的應用程序，從兒子的瀏覽記錄裡更是找到「Momo挑戰」的相關訊息。經過抽絲剝繭，寶拉認為桑托斯是受到「Momo挑戰」的影響才會喪命。

除了菲律賓，近日英國、美國、日本等多國媒體，也對家長們提出警告。據英國《都市報》報導，25歲芭兒（Sam Barr）認為自己的女兒潔瑪（Jemma）被Momo「洗腦」了。芭兒表示，有天早上發現，「潔瑪站在房間裡，旁邊還有1把剪刀，她漂亮的金色頭髮被剪掉了很多，散落在房間各個角落，手上也抓著頭髮」。原先她以為家中遭人入侵，調閱監視器後發現當時只有潔瑪1個人，她向女兒詢問，潔瑪竟回答，「是Momo要我做的，她希望大家都變成禿頭，然後嘲笑我的長髮。她還威脅我，如果不剪的話就會傷害我」。由於芭兒早前就聽聞相關報導，因此她一直都小心翼翼的控制孩子接觸到的網路資訊，不過潔瑪的瀏覽紀錄裡，僅有「粉紅豬小妹」（Peppa Pig）這類的卡通，以致於芭兒不得不懷疑，Momo很可能已被有心人士駭入卡通裡。

美國紐奧良的母親布特妮（Brittany）轉述6歲女兒布兒安德莉亞（Bre-Andria）的說法，「她說Momo就像是一個App，你可以打電話或傳訊息給她，她還可能到你的夢裡，或是給你地址，但你真的到她家的時候，Momo就會殺了妳」。

上述的案例，引發家長的疑慮與恐慌，電視名人金·卡戴珊（Kim Kardashian）也在Instagram的限時動態中提到，「家長們必須要注意孩子在YouTube或是Kids YouTube頻道上所看的內容」。YouTube官方則是表示，「目前沒有證據顯示有任何影片在傳遞『Momo挑戰』，鼓勵傷害或是危險挑戰的影片是有違YouTube原則的」。

據菲律賓媒體《manilastandard》報導「Momo挑戰」的運作模式。「首先，來自半鳥半女人化身的Momo會提出邀請，Momo會鼓勵用戶在WhatsApp上回傳一定數量的文字。當聯繫建立後，Momo將回傳該用戶的個人詳細信息，包括地址，父母的姓名，在某些情況下，Momo甚至會描述用戶當時的穿著。其次，用戶會被要求完成一系列可怕的任務，從疏遠朋友和家人開始，然後自殘。Momo會要求用戶提供任務照片來證明任務完成，沒有完成任務的話，則會收到威脅。

該詭異的雕像自2016年由日本東京銀座香草畫廊（Vanilla Gallery）收藏，由藝術家相蘇敬介製作。該雕像以「姑獲鳥」為原型。根據維基百科資料顯示，「姑獲鳥」是源自中國傳說，不過在了日本江戶時期與日本妖怪「產女」結合，由「難產而死的孕婦變化而成」，後來因成為日本動漫和小說的題材而廣為人知。

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