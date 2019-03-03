被雪困車內5天5夜 他和狗狗靠舔這個活下來...

美國男子泰勒和愛犬艾莉開車出門卻被大雪困了5天5夜，一人一狗靠著舔墨西哥夾餅的沾醬成功生還。（圖擷自Deschutes County Sheriff's Office Oregon臉書）

2019-03-03 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州男子泰勒（Jeremy R. Taylor）2月24日開著豐田 4 Runner休旅車載狗狗艾莉（Ally）外出加油，孰料途中卻被大雪困住，他和愛犬靠著舔墨西哥夾餅的沾醬撐了5天5夜，3月1日終於被人發現並獲救。

據《CNN》報導，泰勒回憶，SUV當天被卡在雪地裡後，他也沒辦法做些什麼，於是就在車裡睡著了。2月25日醒來時，泰勒赫然發現一夜之間下了更多雪，讓他幾乎無法下車。雖然曾嘗試走出去求救，但積雪實在太深了，自己與狗狗都寸步難行。

泰勒說，之後他會定期啟動車子靠著暖氣來保暖，並且拿墨西哥夾餅沾醬補充熱量。目前並不清楚他和狗狗是如何取得水源的，按照美國國家標準暨技術研究院的資料顯示，一個人在沒有進食的情況下能存活6個星期，但若沒喝水最多只能活5天。

就這樣一人一狗撐到3月1日，終於有雪地摩托車騎士路過並發現了受困的SUV，連忙打911通報，救援人員隨即成功將泰勒與狗狗救出。當地警長辦公室表示，泰勒和狗狗的身體狀況良好，只是被困了5天後很餓而已。

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