小英專訪登日本Yahoo頭條 日網友力挺：日美台合作！

2019-03-03 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》昨天以頭版刊登總統蔡英文獨家專訪，蔡首次表明，希望在安全保障問題和網路攻擊等議題上，與日本政府直接對話，並表示強烈拒絕一國兩制。不少日本網友留言發表看法，幾乎都力挺蔡英文，大多數民眾呼籲，以日美台合作抗中。

《產經》報導指出，蔡英文和外交部長吳釗燮都接受《產經》專訪，這是蔡首次表明希望與日本直接對話。該專訪內容分別在該報的頭版和六、七版，篇幅極大，被轉登至《Yahoo !Japan》後，一度被排上頭條新聞，也一度是討論度最高的新聞，不少日本網友都相當關注蔡英文的談話。

目前留言數已超過3000則，有不少日本網友認為，應該以日美台合作抗中，取代過去的日美韓合作，有人寫道「相較於反日、支離破碎，且不安定的朝鮮半島，台灣有2000多萬人，不但從地政學上，可與日本一起夾擊，人民對日本也有好感，每當日本遇上天災，台灣人民總是積極援助。如今在中國的壓力下，台灣的友好國不斷減少，我認為能幫台灣的，非日本莫屬」。

另外也有人認為，「不要再提什麼日美韓了，我希望的是日美台合作」、「相較於歷史問題，更應該重視現實的中國威脅。雖然單靠日本贏不了中國，但若與美國、台灣合作，就會有活路」。

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