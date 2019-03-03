兩千年古墓壺中裝有「黃色液體」 中學者：這是仙藥！

2019-03-03 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國洛陽的考古團隊先前曾在一座西漢中晚期的大型古墓發現一個青銅器，而裡頭裝有疑似是酒的黃色液體，不過專家將物質化驗後，發現這個黃色液體可能不是「老酒」，而是古人煉製的「仙藥」。

綜合中媒報導，考古人員在去年10月在古墓中發現的一個青銅壺器中，內有3.5公升的黃色液體，初判可能是「老酒」，當時引發一陣熱議。洛陽市文物考古研究院副研究員潘付生上週五（1日）在「2018河南考古新發現論壇」上表示，該院與北京科技大學合作，抽樣檢查壺中液體的上層以及下層沉澱物，檢驗後液體主要成分為硝酸鉀和明礬石，證實液體是古人所稱的「仙藥」。

潘付生指出，西漢古籍《三十六水法》中有記載，古人會用硝石和明礬石製作「神仙水」，也就是俗稱的「仙藥」，服用後可以「成仙」。洛陽市文物考古研究院院長史家珍指出，這項發現對於研究古人的「成仙思想」，有著重大意義

另外，潘付生也提到，該古墓還出土了大量金箔裝飾、彩繪陶壺和玉器等，更在洛陽地區首次被發現「大雁銅燈」，為研究西漢中晚期高級貴族的生活習慣、埋葬習俗等提供難得的實體文物。

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