想到任天堂上班嗎？ 待遇曝光：年薪255萬、年休125天

2019-03-02 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕曾推出遊戲軟體《超級瑪利歐兄弟》風靡全球的任天堂日本公司，近日公布了招募新員工的消息，其中包含了職務內容與薪水待遇，據招募訊息顯示，任天堂員工平均年薪903萬日圓（約255萬台幣），平均年齡38.6歲，2018年總休假時間長達125天。

據《新浪網》報導，任天堂此次招聘人員包含5大類：遊戲開發、系統設計、音樂製作、遊戲策劃和人事服務。

招聘的職位包含，遊戲開發：遊戲開發、系統開發、網路服務開發、內部IT系統開發、電路設計、機制設計、生產技術、智慧財產權。系統設計：遊戲CG製作、UI / UX設計、效果設計、平面設計、產品設計、插畫設計；音樂製作：音樂製作（創意和編排）、音效製作（聲音設計）；遊戲策劃：遊戲軟體、策劃和推廣新娛樂；人事服務：會計、法律事務、智慧財產權、人事、出版商支持、採購/生產管理、口譯協調、銷售策略/推廣、海外銷售管理、服務管理。

而備受關注的員工待遇部分，任天堂高中或專科畢業月薪21萬日圓（約5.9萬台幣）；大學相關科系畢業23.3萬日圓（約6.5萬台幣）；碩士畢業24.3萬（約6.8萬台幣）；博士畢業25.8萬日圓（約7.3萬台幣）。另外1年有2次獎金，每年還有加薪機會，平均年薪達903萬日圓（約255萬台幣）。

工時部分，據任天堂公布，工作時間從早上8點45分至晚上5點30分，中間休息1小時，2018年度休假總天數達125天。截至2018年9月正式員工人數2271名，平均年齡38.6歲，平均工齡13.5年。

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