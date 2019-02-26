南部男自豪月薪五萬 遭台北妹一句話嗆到懷疑自己

2019-02-26 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕南、北理想薪資差距？一名南部的網友表示，自己一個月薪水有五萬元，比同儕在南部的薪水高很多，也因此感到自豪；不過近日卻遭一名剛認識的台北女孩嗆「5萬在台北怎麼活？」也讓這名男網友懷疑表示「月薪五萬在台北是糞嗎」？而此話題也掀起網友熱烈討論。

一名男網友日前在PTT發文，表示朋友介紹了一個台北女孩給他認識，原本頗讓自己自豪的5萬元薪水，卻遭對方不斷逼問「5萬元在台北怎麼活，不會太少嗎？」「連車子都沒有，出門不會不方便」？女方的質問，也讓這名男網友招架不住，表示「在台北需要車子？」「月薪五萬在台北是糞嗎」？

男網友發文後，也讓此事在網路掀起熱議，有網友表示「月薪五萬在北市只能當低收入戶」、「認真回，選擇台北工作8萬是基本」、「我月薪5萬住家裡，自己花都要省著」、「月薪五萬在台北其實真的很緊阿 尤其如果沒有住在家裡的話」、「我月薪五萬多一點，扣掉各種花費，一年存不到10萬」。

不過也有網友表示「要看家裡有沒有房」、「五萬一個人過還算OK」、「五萬交一個也是五萬的女朋友也能過滿爽的」、「五萬可以養自己啦」、「南部五萬不錯了」、「我連五萬都沒有，哭哭」。

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