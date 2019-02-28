美中東盟友阿聯宣布 將使用華為5G設備

2019-02-28 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕儘管美國的反華為聯盟有日本、韓國、加拿大、澳洲等國支持，但最近打擊華為的行動遭遇重大挫敗，美國的中東盟友，阿拉伯聯合大公國（The United Arab）表示將採用華為開發的5G網路。

綜合外媒報導，阿聯的2大電訊商之一阿聯電訊Etisalat在26日表示，已與華為簽署協議，將來會使用華為的5G網路，並表示在2019上半年會建設300座華為5G基地台，預計今年將建設600個基地台來達到5G全國性覆蓋，此舉將使阿聯與中國的經濟關係更緊密。

阿聯是美國在中東最堅定的夥伴與最主要的軍火購買商，目前美國有至少5000名士兵駐紮於此，美國駐阿聯阿布達比大使館目前尚未對這件事情有相關回應。

此外，在西班牙巴塞隆納（Barcelona）舉行的世界行動通訊大會（MWC）上，南非移動數據網路營運商Rain表示，將與華為合作，共同發布南非第1個5G商用網路，這將使南非成為首批使用5G網路的國家之1。

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