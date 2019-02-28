談美大學生之死 川普：金正恩不知情且深感遺憾

2019-02-28 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會在未簽署任何協議的情況下落幕。美國總統川普在會後記者會中，談到了先前遭北韓逮捕，獲釋返美不久便過世的大學生沃恩比爾（Otto Frederick Warmbier）。川普說，金正恩向他表明，他對沃恩比爾的情況並不知情。

川普表示，他們談論了關於沃恩比爾的事，雖然整起案件是可怕的悲劇，他也相信沃恩比爾遭遇到某些壞事，但他不認為北韓高層知曉這件事。「我確實提到了這件事，我不認為金正恩會再讓這樣的事情發生，監獄的環境很嚴酷，壞事不斷地出現。」

川普替金正恩緩頰，稱金對沃恩比爾的遭遇感到難過，「金正恩告訴我他不知道這件事，我願意相信他。」

沃恩比爾2016年在北韓旅遊時因撕毀政治標語，遭當局以顛覆國家罪判處勞改15年。雖然沃恩比爾後來獲釋返美，但他已經昏迷1年多成為植物人，並在2017年離世。川普在當時發表聲明哀悼，痛批北韓毫不尊重法治及基本人權，強調沃恩比爾的死將加強政府的決心，預防類似悲劇再次發生。

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