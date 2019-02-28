記者質疑北韓無心去核 金正恩回這句讓川普大讚

2019-02-28 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩今上午會晤，川普稱對於北韓政權的無核化，並不急於一時，令外界質疑北韓棄核決心，金正恩回應，如果沒有棄核決心就不會出現在這裡，讓川普大讚這是「所聽過的最好答案」。

綜合外媒報導，去年在新加坡的川金會，金正恩承諾會為實現朝鮮半島完全無核化作出努力，但過去半年多，幾乎沒有任何進展跡象，外界對於北韓去核化抱持懷疑的態度，而今早的川普與金正恩的單獨會談中，川普更表示北韓去核需要一條漫長的道路來實現，所以他不急於一時，更引外界質疑。

有美國記者當面詢問北韓是否真心要放棄核武，金正恩親自回應，如果他沒有無核化的意志，就不會來越南出席金特會，「如果我無心那樣做，我就不會來到這。」川普立刻表示：「這是一個很好的答案，可能是你所聽過的最好答案」。

另外金正恩也當場歡迎美國到平壤設立辦事處，川普說這是一個好提議，該問題可以被納入即將簽署的「河內聯合聲明」中。

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