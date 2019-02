美國北韓晚餐菜色談不攏？ CNN記者：是否代表無核化談判...

2019-02-27 19:47

〔即時新聞/綜合報導〕川金二會27日登場,美國總統川普目前已從下塌的萬豪酒店(JW Marriot)出發,前往大都會酒店(Sofitel Legend Metropole Hanoi),欲和北韓領導人金正恩共進晚餐。不過CNN引述消息人士,提到美國和北韓曾發生晚餐菜色談不攏的情況,有人因此懷疑,連準備菜單都有困難了,那談無核化呢?

川普稍早發布一則推特,針對所有認為川金二會無法達成北韓無核化的質疑,他強調:「金正恩和我會致力實現無核化,使北韓成為一個經濟強國。我相信這對中國、俄羅斯、日本和南韓都非常有幫助!」

隨後,CNN記者里普利(Will Ripley)也在推特上發文指出,根據一名消息人士透露,要獲得美國和北韓雙方均准許接受的晚餐菜色很困難,「如果他們連事前準備晚餐菜色都有困難,那麼對無核化談判是否代表著……?!」此文一處,隨即引發許多網友討論,有人留言嘲弄:「川普先生正準備加盟連鎖10座麥當勞到北韓,以幫助他們西化。」

A source close to the planning of tonight's dinner in Hanoi with Donald Trump and Kim Jong Un says it has been a struggle to get the menu approved by the US and North Korea. If they had a hard time negotiating what's for dinner, what does that say about denuclearization talks?! pic.twitter.com/nMr1hhxHaT