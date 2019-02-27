美國北韓晚餐菜色談不攏？ CNN記者：是否代表無核化談判...

2019-02-27 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會27日登場，美國總統川普目前已從下塌的萬豪酒店（JW Marriot）出發，前往大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi），欲和北韓領導人金正恩共進晚餐。不過CNN引述消息人士，提到美國和北韓曾發生晚餐菜色談不攏的情況，有人因此懷疑，連準備菜單都有困難了，那談無核化呢？

川普稍早發布一則推特，針對所有認為川金二會無法達成北韓無核化的質疑，他強調：「金正恩和我會致力實現無核化，使北韓成為一個經濟強國。我相信這對中國、俄羅斯、日本和南韓都非常有幫助！」

隨後，CNN記者里普利（Will Ripley）也在推特上發文指出，根據一名消息人士透露，要獲得美國和北韓雙方均准許接受的晚餐菜色很困難，「如果他們連事前準備晚餐菜色都有困難，那麼對無核化談判是否代表著……？！」此文一處，隨即引發許多網友討論，有人留言嘲弄：「川普先生正準備加盟連鎖10座麥當勞到北韓，以幫助他們西化。」

A source close to the planning of tonight's dinner in Hanoi with Donald Trump and Kim Jong Un says it has been a struggle to get the menu approved by the US and North Korea. If they had a hard time negotiating what's for dinner, what does that say about denuclearization talks?! pic.twitter.com/nMr1hhxHaT — Will Ripley （@willripleyCNN） 2019年2月27日

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