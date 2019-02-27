去核就有無限可能 川普再向「朋友」金正恩搏感情

2019-02-27 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨晚抵達越南河內，準備與北韓領導人金正恩進行二度川金會。川普再向金正恩喊話，不但稱金是「朋友」，更強調北韓只要完全去核，便能擁有史上絕無僅有的發展契機。

川普在推特上寫道，越南是全球少數幾個正在繁榮發展的地方，只要北韓完全去核，很快就能和越南一樣高速發展，「這當中具有無限的可能性，對我的朋友金正恩來說，這個機會也是史上絕無僅有，我們很快就會見面。」

川普在台灣時間週二晚上10點抵達越南河內的內排國際機場（Noi Bai International Airport），今日晚間將與金正恩一起享用私人晚宴，週四才會正式進行會談。金正恩則是早在台灣時間23日下午搭乘專車走陸路前往越南，總旅程耗費了超過65小時，比川普早了幾個小時到達。

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） February 27, 2019

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