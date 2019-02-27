川金兩人一對一會面 專家：北京憂心又高興

2019-02-27 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩今日將在越南河內舉辦「川金二會」，而中國如何看待這次的「川金二會」也是外界矚目焦點。專家認為，中國對「川金二會」可說是「一則以喜，一則以憂」。

根據《美國之音》報導，卡內基-清華國際政策中心核政策項目研究員趙通認為，中國正以複雜的心態看著「川金二會」，因為北京擔心平壤可能與美國走得太近，將損害中國對北韓及整個朝鮮半島所擁有的特殊影響力。

趙通指出，北京還有另外一個擔憂之處，就是川普可能接受一個僅解決美國安全疑慮的協議，而這個協議並沒有解決其他國家的安全疑慮，像是解除北韓的洲際彈道飛彈能力，但平壤卻能繼續擁有短程飛彈，這樣一來，區域安全並不會因此改善。趙通指出，在美中兩國日益競爭的背景下，北京並不相信川普和金正恩會晤時會考慮北京的利益。

華盛頓傳統基金會亞洲研究中心高級研究員克林纳（Bruce Klingner）表示，在他看來，北京主要是擔心談判過程出現破裂，而讓中國感到高興的是，美國過去針對北韓所做出的預防性攻擊言論已經消失，美國目前是站在中立主張，並回到外交解決問題的道路上。

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